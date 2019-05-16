يوفنتوس ينتظر إعلان انتقال هازارد إلى ريال مدريد لخطف إيسكو

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أكد تقرير إعلامي بأن إدارة نادي يوفنتوس تنتظر الإعلان رسمياً عن انتقال الدولي البلجيكي إدين هازارد من نادي تشيلسي الإنكليزي إلى نادي ريال مدريد الإسباني من اجل طلب التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني ايسكو .

وبحسب ما اعلنته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن مسؤولي نادي يوفنتوس يراقبون عن كثب عملية انتقال هازارد إلى ريال مدريد ، من أجل السعي لاستقطاب إيسكو لتدعيم خط وسط الفريق.

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وبرأي اللاعب السابق أندريا بيرلو، فإن إيسكو سيشكل قوة إضافية هامة للفريق على مستوى خط الوسط ، مؤكداً ان التعاقد بمهاراته وبخبراته سيساعد يوفنتوس على تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت بأن ريال مدريد قد اتفق نهائياً مع البلجيكي هازارد لاعب وسط تشيلسي، وسيتم الإعلان رسمياً عن الصفقة بعد مباراة بين تشيلسي و أرسنال على نهائي مسابقة الدوري الأوروبي ، المقرر إقامتها في التاسعة والعشرين من شهر مايو الجاري بالعاصمة باكو.

ويشكل قدوم هازارد ضربة قوية لإيسكو ، إذ ان قدومه سيقلل من فرصته في اللعب بشكل منتظم في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ، مما يفرض عليه تغيير الأجواء للحصول على فرصة المشاركة أساسياً، حيث لن يجد افضل من الالتحاق بزميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف يوفنتوس.