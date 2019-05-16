شارابوفا تعلن عدم مشاركتها في بطولة رولان غاروس

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أعلنت الروسية ماريا شارابوفا الفائزة مرتين ببطولة رولان غاروس الفرنسية لكرة المضرب، ثانية البطولات الأربع الكبرى، الأربعاء على حسابها في إنستاغرام أنها لن تشارك في نسخة هذا العام التي تنطلق في 26 أيار/مايو بسبب إصابة في كتفها.

ولم تلعب شارابوفا (32 عاما) الحائزة على خمسة ألقاب كبيرة، منذ انسحابها من دورة سان بطرسبورغ، مسقط رأسها، نهاية كانون الثاني/يناير.

وأضافت مع صورة ترفع فيها الكأس التي حصلت عليها في رولان غاروس عام 2014، "القرارات الصحيحة قد لا تكون أحيانا هي الأسهل".

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وتابعت شارابوفا التي أحرزت لقبها الأول في البطولة الفرنسية عام 2012، "من الأخبار الجيدة، إني عدت الى التدريب واستعدت رويدا رويدا بعض القوة في كتفي".

وصرحت الروسية المصنفة 35 عالميا في شباط/فبراير الماضي أنها خضعت لعملية بسيطة من أجل معالجة مشكلة في الكتف ترجع الى زمن بعيد.

وفي مشاركتها الأخيرة في بطولة استراليا المفتوحة مطلع العام، خرجت من ثمن النهائي على يد الأسترالية أشلي بارتي بثلاث مجموعات 6-4 و1-6 و4-6.

وتحاول الروسية بعد عودتها من الإيقاف 15 شهرا نهاية 2017 بسبب تناولها مادة محظورة، جاهدة لاستعادة مستواها دون أن تنجح حتى الآن.