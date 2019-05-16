سوبر كورة .. هل يبرم الأهلى صفقة تبادلية مع النجم الساحلى فى الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت فى الأفق ملامح صفقة تبادلية بين النادى الأهلي والنجم الساحلي التونسي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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