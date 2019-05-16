شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ناصر ماهر يكشف حقيقة رحيله عن الأهلى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ناصر ماهر صانه ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى حقيقة رحيله عن القلعة الحمراء فى الفترة القادمة. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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