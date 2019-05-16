سموحة يفوز علي أميدو 4-1 ودياً استعدادا لبتروجت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سموحة علي نظيره أميدو أحد اندية دوري القسم الرابع ، بأربع أهداف مقابل هدف ، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء ، علي الملعب الفرعي بنادي سموحة، في حضور فرج عامر رئيس النادي السكندري.
احرز أهداف سموحة كل من ، شيخ بامبا واسلام صلاح وديرك سمبمي وأوميد أوكري .
ورفض حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة ، منح راحة سلبية للاعبي الفريق استعدادا لمواجهة بتروجت يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري .
وتُعد مباراة سموحة وبتروجت مصيرية للفريقين إذ يتواجد الأول في المركز 15 برصيد 35 نقطة، ويتواجد الثاني في المركز 16 برصيد 34 نقطة.
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