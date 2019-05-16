سوبر كورة يقدم للزمالك "روشتة" التتويج بالكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير الزمالك، مواجهة نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية المقرر لها الأحد المقبل لحصد اللقب الأفريقى الغائب عن دولاب بطولات ميت عقبة منذ سنوات طويلة. ويقدم سوبر كورة للزمالك "روشتة" التتويج بالكونفدرالية، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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