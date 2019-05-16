شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يجتمع بعماد السيد فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد عماد السيد حارس مرمى الزمالك، فى التدريبات الجماعية لفريقه والمقام حاليا بملعب عبد اللطيف أبورجيله، وعقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى جلسة مع الحارس، للإطمئنان على تطورات الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا.

وقام الجهاز الطبي للزمالك بقيادة محمد أسامة بالاطمئنان على الحارس وحالته الصحية، فى ظل الإصابة التي تعرض لها بكسر فى أحد صوابع اليد خلال مشاركته أمام الداخلية بالدورى، وخضع على إثرها لعملية جراحية باليد، وقام لاعبو الزمالك بتحية عماد السيد متمنين له التعافي من إصابته، كما أشادوا بمستواه ورجولته فى مواجهة الداخلية التى انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2/1.

ويحرس عمر صلاح، صاحب الـ21 عامًا، مرمى الزمالك أمام نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ملعب الأخير فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بعد إيقاف محمود جنش للطرد أمام النجم الساحلى فى نصف النهائى، وتعرض عماد السيد للإصابة بكسر فى أحد أصابع يد.