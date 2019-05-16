أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 15 / 5 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 15 / 5 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، إخلاء سبيل حمدى النقاز بكفالة ألف جنيه لقيادته سيارة بدون لوحات معدنية إخلاء سبيل حمدى النقاز بكفالة ألف جنيه لقيادته سيارة بدون لوحات معدنية قررت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر إخلاء سبيل "حمدى النقاز" لاعب الفريق الأول بنادى الزمالك لكرة القدم، بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه، على خلفية ضبطه أثناء قيادته سيارة بدون لوحات معدنية، اليوم الأربعاء، بمدينة الشيخ زايد. كيف حفز جروس لاعبى الزمالك قبل نهائى الكونفدرالية؟ عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، جلسة تحفيزية وفنية مع لاعبى فريقه على هامش التدريبات الجماعية المقامة حاليًا على ملعب النادى، فى إطار الاستعداد لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ملعب الأخير فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية جنش وأحداد ينتظمان فى تدريبات الزمالك.. وجروس يشرف على مران قوى للحراس انتظم الثنائي محمود عبدالرحيم "جنش" وحميد احداد في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك والمقامة حالياً بملعب النادي، فى إطار الإستعداد لمواجهة نهضة بركان المغربى، والمقرر لها يوم الأحد المقبل، على ملعب الأخير فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية. Advertisements حمدي النقاز بعد القبض عليه : "الموضوع بسيط" أكد حمدى النقاز الظهير الأيمن لفريق الزمالك، إنه يسعى فى الوقت الحالى لإنهاء أزمته بقسم شرطة الشيخ زايد، بعدما تم اصطحابه للقسم بسبب قيادة سيارة بدون لوحات معدنية. غرامة مالية 50 ألف جنيه على الأهلي والزمالك بسبب الجماهير قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها 50 ألف جنيه لما بدر من جماهيره من سباب وقذف زجاجات داخل الملعب على الجهاز الفني والإداري ولاعبي سموحة بعد مباراة الفريقين معا ، وفي حالة التكرار ستقام مبارياته بدون جمهور.

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