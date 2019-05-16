شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. الحنين يعيد لاعب الأهلى لدجلة رغم إصابة بالصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد محمد محمود لاعب النادي الاهلي حنينه لناديه السابق وادى دجلة بطريقة الخاصة بعد دخول الفريق دائرة المهددين بالهبوط لدورى الدرجة الثانية. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة .. الحنين يعيد لاعب الأهلى لدجلة رغم إصابة بالصليبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.