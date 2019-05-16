شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستبعد أجاي ولطفي من قائمة مباراة انبي ويضم هشام وطارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمواجهة إنبي المقرر لها العاشرة مساء غدٍ الخميس على ستاد بتروسبورت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثلاثين بمسابقة الدوري الممتاز.

وضمّت القائمة 20 لاعباً ، هم: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وأحمد طارق ومحمد هاني وعلي معلول وأحمد فتحي وأيمن اشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وعمرو السولية وحسام عاشور وصالح جمعة ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات وجيرالدو وهشام محمد ووليد أزارو ومروان محسن.

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وشهدت القائمة خروج جونيور أجاي بعدما تعرض للاصابة في مران اليوم كما خرج على لطفي للإصابة أيضاً فيما شهدت القائمة دخول هشام محمد والحارس الصاعد أحمد طارق.