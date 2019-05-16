شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستبعد أجاي ولطفي من قائمة مباراة انبي ويضم هشام وطارق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمواجهة إنبي المقرر لها العاشرة مساء غدٍ الخميس على ستاد بتروسبورت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثلاثين بمسابقة الدوري الممتاز.
وضمّت القائمة 20 لاعباً ، هم: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وأحمد طارق ومحمد هاني وعلي معلول وأحمد فتحي وأيمن اشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وعمرو السولية وحسام عاشور وصالح جمعة ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات وجيرالدو وهشام محمد ووليد أزارو ومروان محسن.
وشهدت القائمة خروج جونيور أجاي بعدما تعرض للاصابة في مران اليوم كما خرج على لطفي للإصابة أيضاً فيما شهدت القائمة دخول هشام محمد والحارس الصاعد أحمد طارق.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يستبعد أجاي ولطفي من قائمة مباراة انبي ويضم هشام وطارق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.