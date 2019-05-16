شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يكشف حقيقة أزمة ميدو جابر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد محمد مجد ، عضو مجلس إدارة مصر للمقاصة، ان إدارة النادى لم توقع أى عقوبات على اللاعب ميدو جابر، نجم خط وسط الفريق.
وأوضح مجد أن ميدو جابر من أكثر اللاعبين الملتزمين بالفريق، ومن أبناء النادي، ولم يفتعل أي أزمة داخل المستطيل الأخضر أو خارجه .
وتعجب مجد، مما يشاع عن إحالة ميدو جابر ، للتحقيق بسبب اساءته لادارة المقاصة، مؤكدا بأن هذا الكلام لا أساس له من الصحة نهائيا ، ولا توجد أي أزمة نهائيا تستدعي إحالةاللاعب للتحقيق ، وللأسف أنها واقعة مختلقة غير صحيحة بالمرة .
من جانبه ، أبدى ميدو جابر استيائه من محاولات البعض تشويه صورته والزج باسمه ، في واقعة لا أساس لها من الصحة نهائيا.
واوضح جابر انه تربطه علاقة مميزة قائمة على الاحترام والود المتبادل ، مع جميع أعضاء مجلس إدارة المقاصة ، برئاسة اللواء محمد عبد السلام ، و يشعر بحالة من الارتياح داخل النادي، وكل تركيزه مع زملائه العودة للمربع الذهبي بالدوري والمنافسة علي كأس مصر.
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