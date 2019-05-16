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خالد بوطيب يخوض تدريبات منفردة فى الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك، تدريبات منفردة بالكرة، على هامش المران الجماعى المقام حاليًا على ملعب النادى بميت عقبة، فى إطار الاستعداد لمواجهة نهضة بركان المغربى، يوم الأحد المقبل، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ويواصل بوطيب التأهيل فى الزمالك، بخوض تدريبات منفردة بالكرة وكذلك الركض الخفيف حول الملعب، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها فى الركبة، وابعدته عن المشاركة مع فريقه فى الفترة الحالية.

ويسابق الجهاز الفنى للزمالك بقيادة كريستيان جروس، الزمن، من أجل تجهيز خالد بوطيب ليصبح جاهزًا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية.

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