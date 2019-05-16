شكرا لقرائتكم خبر عن جنش وأحداد ينتظمان فى تدريبات الزمالك.. وجروس يشرف على مران قوى للحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم الثنائي محمود عبدالرحيم "جنش" وحميد احداد في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك والمقامة حالياً بملعب النادي، فى إطار الإستعداد لمواجهة نهضة بركان المغربى، والمقرر لها يوم الأحد المقبل، على ملعب الأخير فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وكان السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى منح جنش وأحداد راحة سلبية من التدريبات الجماعية التى أقيمت أول أمس الاثنين، بسبب معاناتهما من نزلة برد، وتعافى الثنائى ليشاركان فى التدريبات.

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أدى حراس المرمى محمود عبدالرحيم "جنش" وعمر صلاح ومحمود منصف تديبات قوية تحت قيادة جروتز مدرب الحراس، وحرص جروس على الإشراف بنفسه على تلك التدريبات.

ويحرس عمر صلاح، صاحب الـ21 عامًا، مرمى الزمالك أمام نهضة بركان المغربى بعد إيقاف محمود جنش للطرد أمام النجم الساحلى فى نصف النهائى، وتعرض عماد السيد للإصابة بكسر فى أحد أصابع يده خلال المشاركة أمام الداخلية، فى الدورى.