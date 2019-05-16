شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الاربعاء 15/5/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلى اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذي يستعد لمواجهة انبي يوم الخميس المقبل فى بطولة الدوري العام.

الأهلى يعلن موعد عودة نيدفيد وسعد سمير إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية

أكد الدكتور خالد محمود طبيب الأهلى أن كريم نيدفيد وسعد سمير، ثنائى الفريق يؤديان برنامجه المحدد لهما من قِبَل الطبيب الألمانى، موضحاً أن الثنائى يؤدى برنامجًا مطولًا على مرحلتين تحت إشرافه، ووفقًا لما حدده الطبيب الألمانى.

وأشار طبيب الفريق أن ثنائى الأهلى يعود إلى ألمانيا مجددًا عقب نهاية المرحلة الحالية للخضوع إلى فحوصات أخرى وتحديد المرحلة الأخيرة من التأهيل قبل العودة للملاعب.

الأهلى يختبر ظهر أحمد الشيخ لتحديد موقفه من التدريبات الجماعية

يخضع أحمد الشيخ لاعب الأهلى لفحص طبى مساء اليوم الأربعاء، قبل انطلاق المران المسائى، حيث كشف الجهاز الطبى للأهلى أن الشيخ اشتكى من آلام فى الظهر أبعدته عن المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق أمس الثلاثاء.

وتحدد نتيجة فحص اللاعب قدرته على المشاركة فى المران الجماعى، مساء اليوم، أو الاستمرار فى تنفيذ برنامجه التأهيلى.

الأهلى يؤكد عودة عمرو جمال للمباريات بعد مواجهة إنبى

أكد الجهاز الطبى للأهلى أن عمرو جمال مهاجم الفريق سيكون جاهزًا بشكل كامل للمشاركة فى المباريات عقب مباراة إنبى.

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وأوضح الجهاز الطبى أن جمال بدأ المشاركة أمس الثلاثاء فى التدريبات الجماعية تدريجيًا، بجانب تدريبات خاصة يخضع لها اللاعب تحت إشراف اليخاندرو مدرب أحمال الفريق.

وشدد الجهاز الطبى على أن اللاعب مستمر فى تنفيذ هذا البرنامج، على أن يكون جاهزًا للمشاركة فى المباريات بعد مباراة إنبى المقرر لها مساء غد الخميس، بالدورى الممتاز.

الأهلى يكشف إصابة على لطفى بكدمة فى الركبة

كشف الجهاز الطبى للأهلى نوع وحجم إصابة على لطفى حارس مرمى الفريق التى حرمته من تدريبات الفريق الأخيرة، حيث أكد الجهاز الطبى أن لطفى تعرض لكدمة فى الركبة اليمنى خلال أحد التدريبات الأخيرة وخضع لبرنامج علاجى، أمس، ويحدد فى ضوء الفحص الطبى الذى سيخضع له مساء اليوم، قدرته على اللحاق بمباراة إنبى غدًا.

وكان على لطفى قد اكتفى بأداء جلسة فى الجيم، أمس الثلاثاء، على هامش المران الجماعى تحت إشراف حسين عبد الدايم، مساعد مدرب أحمال الفريق.

الأهلى يؤكد جاهزية أيمن أشرف للمشاركة أمام إنبى بـ"القناع"

أكد الجهاز الطبى للنادى الأهلى، على جاهزية أيمن أشرف مدافع الفريق، للمشاركة فى مباراة الفريق أمام إنبى بالدورى رغم إصابته الأخيرة فى الأنف.

وتعرض أيمن أشرف لإصابة فى الأنف خلال مباراة سموحة السبت الماضى بالدورى التى فاز فيها الأهلى بهدف نظيف فى اللحظات الأخيرة.