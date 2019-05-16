شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا "سوبر كورة".. مجدى عبد الغنى لسيف زاهر: متاخدش اللقطة على حسابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حفل الإفطار الجماعي الذى اقيم بنادي بلدية المحلة وصلة هزار بين ثنائي مجلس إدارة اتحاد الكرة، مجدي عبدالغني وسيف زاهر. لمشاهدة التفاصيل وإفيهات مجدى عبد الغنى اضغط هنا..

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