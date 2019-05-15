شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة «أجايي» في مران الأهلي قبل لقاء إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق مساء اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته بشد عضلي خلال مشاركته في التقسيمة الفنية.

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وخرج اللاعب رفقة خالد محمود، طبيب الفريق، من أجل الخضوع للفحص الطبي في عيادة ملعب التتش.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في العاشرة مساء غدٍ الخميس، على استاد بتروسبورت، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع 30 لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 70 نقطة بعد فوزه الأخير على سموحة بهدف نظيف في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز بهدف الأنجولي جيرالدو، بينما يحتل إنبي المركز العاشر برصيد 36 نقطة.