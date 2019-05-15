شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسي» يحدد مطالبه من إدارة برشلونة.. التعاقد مع «جريزمان» ونجمان آخران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، طلب من إدارة النادي الكتالوني التعاقد مع 3 لاعبين، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن ميسي يشعر بغضب كبير، عقب خروج برشلونة من الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، أمام ليفربول، لذلك طلب «البرغوث» من إدارة النادي، التعاقد مع الفرنسي، أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، والألماني جوشوا كيميتش، الظهير الأيمن لفريق بايرن ميونخ، والهولندي ماتياس دي ليخت مدافع فريق أياكس أمستردام الهولندي.

وأفادت الصحيفة بأن إعلان جريزمان الرحيل عن الروخي بلانكوس، أمس الثلاثاء، سيمثل فرصة لإدارة النادي الكتالوني من أجل تنفيذ طلب ميسي.

كما تحرك برشلونة مؤخرا للتفاوض مع أياكس أمستردام، بشأن ضم دي ليخت، الذي يفضل أيضا الانضمام إلى كتيبة البلوجرانا.