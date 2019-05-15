شكرا لقرائتكم خبر عن أياكس يفوز على جرافشاب برباعية ويتوج بلقب الدوري الهولندي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق نادي أياكس الهولندي فوزًا كبيرًا على نظيره جرافشاب، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم، ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة للدوري الهولندي.

الفوز رفع رصيد أياكس إلى 83 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أيندهوفن الوصيف، قبل جولة واحدة على النهاية، ليحسم أياكس اللقب بشكل رسمي بفضل المواجهات المباشرة بين الفريقين، للمرة 34 في تاريخه، والمرة الأولى منذ أربعة مواسم.

سجل أهداف أياكس، سونى في الدقيقة 37، نيكولاس تاجيلفيكو في الدقيقة 44، تاديتش (هدفين) في الدقيقتين 67 من ركلة جزاء و87، فيما أحرز يوسف الجبلي هدف جرافشاب الوحيد في الدقيقة 40.