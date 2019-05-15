شكرا لقرائتكم خبر عن «رونالدو» يطالب يوفنتوس بالتعاقد مع لاعب ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب مهاجم نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من إدارة النادي التعاقد مع زميله السابق في فريق ريال مدريد، لاعب خط الوسط الإسباني إيسكو.

وبحسب صحيفة «دون بالون» الإسبانية، فإن رونالدو غير راض عن مستوى لاعبي خط وسط فريق يوفنتوس، لذا طلب التعاقد مع زميله السابق إيسكو.

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وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس على استعداد لدفع 60 مليون يورو، مقابل ضم لاعب خط الوسط الإسباني، بينما يطالب ريال مدريد بمبلغ قدره 80 مليون يورو.

وكان النجم السابق لفريق يوفنتوس، أندريا بيرلو، قد أعرب عن رأيه بأن إيسكو، هو مفتاح الفوز بدوري أبطال أوروبا، بالنسبة للبيانكونيري.

ويمتد عقد إيسكو، البالغ من العمر 27 عاما، مع الفريق الملكي حتى عام 2022، وشارك معه خلال الموسم الحالي في 36 مباراة بجميع البطولات، وسجل خلالها ستة أهداف، وصنع هدفين.