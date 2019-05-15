شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب أردوغان.. الأتراك محرومون من نهائي القسم الغربي لـ«NBA» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (عواصم)

قد يبدو غريبا أن يتسبب موقف سياسي للاعب رياضي في حرمان الملايين من أبناء بلده من مشاهدته أثناء مواجهة فريقه في نهائي أحد أكثر الدوريات الرياضية متابعة على مستوى العالم، فاللاعب الذي اعتبره نظام بلاده «إرهابياً» بسبب معارضته للرئيس، قد يبرز في نظر الآخرين بطلاً رياضياً، فيما تسعى حكومة بلاده إلى منع عرض مباريات فريقه النهائية حتى لا يظهر على شاشات قنوات بلاده.

إلا أن ما يبدد هذه الغرابة، معرفة أن هذا اللاعب ليس سوى نجم كرة السلة أنيس كانتر، التركي الأصل، المعروف بانتقاداته للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فـ«أنيس» المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، يواجه مذكرة اعتقال وطلب تسليم أصدرتها النيابة العامة التركية مطلع العام الحالي، وتتهمه بلاده بالإرهاب، في وقت أعلنت السلطات التركية آنذاك -وفقا لموقع «RT» أنها تعتزم إصدار مذكرة اعتقال حمراء بحقه لدعمه منظمة الداعية السياسي المعارض فتح الله غولن التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا -بحسب صحيفة «ديلي صباح» التركية".

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وعوداً على بدء، فمن المتوقع أن يُحرم عشاق كرة السلة في تركيا من مشاهدة سلسلة مباريات فريقي بورتلاند تريل بليزرز (الفريق الذي يلعب في صفوفه اللاعب أنيس كانتر) وغولدن ستيت وريورز، ضمن نهائي القسم الغربي من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA».

ويعود سبب عدم بث مباريات السلسلة تلفزيونيا لأول مرة في تركيا، بحسب ما نشره موقع «RT» اليوم (الأربعاء)، إلى تأهل بورتلاند تريل بليزرز، فيما قال عمر ساراتش المعلق التلفزيوني في محطة «إس سبورت»، وهي المحطة التلفزيونية الرئيسية التي تنقل مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في تركيا، إن المحطة ستتجاهل النهائي بين بورتلاند تريل بليزرز وحامل اللقب غولدن ستيت وريورز، حتى لا يظهر كانتر على شاشات التلفزيون التركية.

ويضيف الموقع على لسان ساراتش في حديثه لـ«رويترز»: «يمكنني أن أقول بوضوح إننا لن نبث مباريات السلسلة بين بورتلاند تريل بليزرز وغولدن ستيت وريورز، وعلاوة على ذلك، إذا تأهل بورتلاند إلى نهائي البطولة، فلن يتم بث السلسلة أيضا... هذا الموقف لا يتعلق بنا لكن هذا هو الواقع».