شكرا لقرائتكم مشادة كلامية بين رمضان صبحي ولاسارتى بمران الأهلي.. أعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تشهد تدريبات فريق الأهلي بالوقت الحالى، حالة من الجدية والصرامة نظرا لحساسية المرحلة، والمنافسة على درع بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويفرض الجهاز الفنى للنادي الأهلي بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي، جدية شديدة على تدريبات المارد الأحمر فى الوقت الحالى بعدما لاحظ خروج بعض اللاعبين عن التركيز خلال التدريب.

وفوجئ لاسارتى ببعض لاعبي الأهلي يهتموا بشكل كبير، بالاحاديث الجانبية مع زملائهم وعلي رأسهم رمضان صبحي، والذي وجه له المدرب الأورجوياني تحذيرا وطالبه بالتركيز في التدريب، وإلا سيضطر لاخراجه واستكمال المران بدونه.

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تصرف لاسارتى ما لم يروق لرمضان صبحي الذي دخل في مشادة كلامية مع الخواجة قبل تدخل أعضاء الجهاز الفني المعاون لتهدئه الأمر.

جاءت هذه الواقعة عقب مغادرة محمود الخطيب رئيس الأهلي مران فريقه بالأمس بعد حضورة لقرابة 30 دقيقة من المران وعقده جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لوضع خطة المرحلة المقبلة والاتفاق حول اللاعبين الراحلين في الفترة المقبلة.