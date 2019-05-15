شكرا لقرائتكم معسكر مغلق لزعيم الثغر استعداداً لمواجهة طلائع الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يبدأ فريق الاتحاد السكندري تدريباته الجماعية غداً الخميس، عقب انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين اليوم .
الجهاز الفني للاتحاد السكندري بقيادة حلمي طولان، يقيم معسكرا مغلقاً في القاهرة بداية من يوم السبت المقبل، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المرتقبة في الدوري المصري.
ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على طلائع الجيش، الثلاثاء المقبل، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة رقم ٣٣ من مسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل الاتحاد المركز التاسع برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين فقط عن بتروجت صاحب المركز السادس عشر والمهدد بالهبوط
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