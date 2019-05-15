شكرا لقرائتكم عماد السيد في مران الزمالك استعدادا لمواجهة نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد عماد السيد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والمقام حاليا بملعب عبداللطيف ابورجيله بمقر النادي .

وقام الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة بالاطمئنان على الحارس وحالته في ظل الإصابة التي يعاني منها وخضع على إثرها لعملية جراحية باليد.

وحرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق على الاجتماع بالحارس والاطمئنان عليه كما قام اللاعبون بتحية عماد السيد متمنين له التعافي من إصابته.

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ويحرس عمر صلاح، صاحب الـ21 عامًا، مرمى الزمالك أمام نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ملعب الأخير فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بعد إيقاف محمود جنش للطرد أمام النجم الساحلى فى نصف النهائى، وتعرض عماد السيد للإصابة بكسر فى أحد أصابع يد.