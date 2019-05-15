شكرا لقرائتكم عمر السعيد يخضع لتدريبات مزدوجة فى الزمالك قبل نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع عمر السعيد مهاجم الزمالك، مهاجم الزمالك لتدريبات مزدوجة، بناءًا على قرار من السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى، وذلك فى إطار الاستعداد لمواجهة نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ملعب الأخير.

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وطلب جروس المدير من عمر السعيد، التدرب على الهجوم وكذلك على مركز حراسة المرمى تحسبًا لتعرض عمر صلاح الحارس الوحيد لأى إصابة خلال سير اللقاء، خاصة أنه تولى المسئولية عندما تلقى جنش البطاقة الحمراء أمام النجم الساحلى، وكانت تبديلات الأبيض الثلاثة استنفدت حينها، حيث يسعى جروس لتجهيز عدد من اللاعبين فى مركز حارس المرمى، تحسبًا للاحتياج إليهم خلال مواجهة نهضة بركان والتى سيكون عمر صلاح الحارس الوحيد فى قائمة الزمالك.

ويحرس عمر صلاح صاحب الـ21 عامًا، مرمى الزمالك أمام نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل، فى المغرب، وذلك بعد إيقاف محمود جنش للطرد أمام النجم الساحلى فى نصف النهائى، وتعرض عماد السيد للإصابة بكسر فى أحد أصابع يده خلال المشاركة أمام الداخلية، فى الدورى.