شكرا لقرائتكم لهذا السبب.. عمرو جمال يرحل عن الأهلى نهاية الموسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عمرو جمال يرحل عن الأهلى نهاية الموسم استقر المهاجم عمرو جمال على الرحيل من النادي الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد ابتعاد اللاعب عن المشاركة وفقدانه مكانه بتشكيل المنتخب الوطني الأول خلال الفترة الماضية.

ويبتعد عمرو عن تشكيلة المدير الفنى الحالى مارتن لاسارتى ما جعل اللاعب يشعر بعدم رغبة فى الاستمرار بحالة التجميد التى سيطرت على الفريق.

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وطلب عمرو جمال من وكيله خلال الأيام القليلة الماضية عروض سواء داخلية أو خارجية للإنتقال اليها خاصة وأنه يشعر بحالة من الحزن جراء ابتعاده عن المشاركة لصالح مروان محسن ووليد أزارو مهاجما الفريق الكروي الأول، ما دفعه للابتعاد عن القائمة الدولية للفريق.

وعانى عمرو جمال خلال الموسم الحالي من الغياب التام عن مباريات الفريق ما ساهم فى تأكيد اللاعب رغبته فى خوض تجربة جديدة مع الفريق بعد نجاح تجربته السابقة بالدورى الفنلندى.