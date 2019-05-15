شكرا لقرائتكم صدمة أهلاوية قبل مباراة إنبى بخروج أجايى مصابا من المران... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل غادر جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق مساء اليوم، الأربعاء، متأثرًا بإصابته بشد عضلي خلال مشاركته في التقسيمة الفنية.
وخرج اللاعب رفقة خالد محمود، طبيب الفريق، من أجل الخضوع للفحص الطبي في عيادة ملعب التتش.
ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في العاشرة مساء غدٍ، الخميس، علي استاد بتروسبورت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الـ30 بمسابقة الدوري الممتاز.
ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 70 نقطة بعد فوزه الأخير على سموحة بهدف نظيف في الجولة الـ32 من منافسات الدوري الممتاز بهدف الأنجولي، جيرالدو.
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