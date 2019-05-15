شكرا لقرائتكم جمل تكتيكية فى مران الأهلى استعدادا لـ إنبي فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء تقسيمة قوية بين لاعبى الفريق، أثناء المران المسائي اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة .
وتم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، و تنفيذ بعض الجمل التكتيكية، وذلك استعدادًا لمواجهة إنبي المقرر لها العاشرة مساء غدٍ، الخميس، على ستاد بتروسبورت في إطار اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ30 بمسابقة الدوري الممتاز.
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