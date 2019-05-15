شكرا لقرائتكم كمين أمنى يقبض على حمدى النقاز ويتحفظ على سيارته فى الشيخ زايد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحفظ أحد الأكمنة الأمنية بمدينة الشيخ زايد على سيارة اللاعب التونسة حمدى النقاز، نجم الزمالك، أثناء ذهابه إلى المران. وتم اصطحاب اللاعب إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، حيث إن اللاعب كان يستقل سيارة دون لوحات معدنية.

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