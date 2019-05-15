شكرا لقرائتكم مرتضى منصور عن القبض على حمدى النقاز: أزمة وعدت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرتضى منصور عن حمدى النقاز: أزمة وعدت أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انتهاء أزمة اللاعب حمدى النقاز ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بالنادي. Advertisements

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ان اللاعب انتهت مشكلته ولم يكن هناك ما يدعوا للقلق بشان اللاعب وسيكون جاهز للسفر مع الفريق الى المغرب لخوض ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الافريقية.

ويستعد نادي الزمالك لخوض مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الافريقية أمام نهضة بركان فى المباراة التى ستقام منتصف ليل الأحد المقبل بأرضية الملعب البلدى بمدينة بركان.