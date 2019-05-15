شكرا لقرائتكم مرتضى منصور عن القبض على حمدى النقاز: أزمة وعدت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مرتضى منصور عن حمدى النقاز: أزمة وعدت
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انتهاء أزمة اللاعب حمدى النقاز ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بالنادي.
أضاف مرتضى منصور فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ان اللاعب انتهت مشكلته ولم يكن هناك ما يدعوا للقلق بشان اللاعب وسيكون جاهز للسفر مع الفريق الى المغرب لخوض ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الافريقية.
ويستعد نادي الزمالك لخوض مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الافريقية أمام نهضة بركان فى المباراة التى ستقام منتصف ليل الأحد المقبل بأرضية الملعب البلدى بمدينة بركان.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور عن القبض على حمدى النقاز: أزمة وعدت... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.