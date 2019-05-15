شكرا لقرائتكم مصر المقاصة ينفي توقيع عقوبات على ميدو جابر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى مجلس إدارة مصر للمقاصة ، توقيع إدارة النادي أي عقوبات على اللاعب ميدو جابر ، نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالمقاصة، مؤكدا ان ميدو من أكثر اللاعبين الملتزمين بالفريق، ومن أبناء النادي، ولم يفتعل أي أزمة داخل المستطيل الأخضر أو خارجه .

وأعرب محمد مجد ، عضو مجلس إدارة مصر للمقاصةعن استغرابه مما يشاع عن إحالة ميدو جابر ، للتحقيق بسبب اساءته لادارة المقاصة، مؤكدا بأن هذا الكلام لا أساس له من الصحة نهائيا ، ولا توجد أي أزمة نهائيا تستدعي إحالةاللاعب للتحقيق، وللأسف أنها واقعة مختلقة غير صحيحة بالمرة .

من جانبه، أبدى ميدو جابر استيائه من محاولات البعض تشويه صورته والزج باسمه، في واقعة لا أساس لها من الصحة نهائيا.

وأوضح جابر أنه تربطه علاقة مميزة قائمة على الاحترام والود المتبادل، مع جميع أعضاء مجلس إدارة المقاصة ، برئاسة اللواء محمد عبد السلام ، و يشعر بحالة من الارتياح داخل النادي، وكل تركيزه مع زملائه العودة للمربع الذهبي بالدوري والمنافسة علي كأس مصر.

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