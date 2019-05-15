شكرا لقرائتكم الجونة يستبعد "أوكا" من بقية مباريات الدوري لصالح ثنائى الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد الجهاز الفنى لفريق الجونة بقيادة حمادة صدقى، المدافع أحمد سعيد " أوكا " من قائمة الفريق خلال المباريات المتبقية من بطولة الدورى الممتاز ويأتى هذا بعد الاعتماد على الثنائى محمود الجزار و خالد صبحى .

ويلاقى فريق الجونة نظيرة الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ33 فى بطولة الدورى الممتاز والتى تم تأجليها من قبل لجنة المسابقات لخوض الفريق الأبيض نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية .

ويحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 36 نقطة .

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