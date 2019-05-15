شكرا لقرائتكم الزمالك يضع كوردونا كرويا أمام المرمى فى المغرب.. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، على وضع كردون من اللاعبين أمام مرمى الزمالك الذى سيتولى عمر صلاح حراسته، أمام نهضة بركان المغربى فى المباراة التى ستجمعهما الأحد المقبل، على ملعب الأخير بالمغرب.

وعلم جروس أن الفريق المغربى يسعى لاستغلال وجود عمر صلاح فى حراسة مرمى الأبيض، لتكثيف التسديد عليه من بعيد، والعمل على الوصول إلى مرماه كثيرًا، خاصة وإنه الحارس الثالث للفريق وكان بعيدًا عن المشاركة فى الفترة الماضية، بخلاف إنه لا يوجد بديل له على مقاعد البدلاء، وفى حالة تعرضه لأى إصابة سيضطر الجهاز الفنى للزمالك للاستعانة بأحد اللاعبين لحراسة المرمى، وحينها ستكون أزمة كبرى للأبيض.

وشدد الخواجة السويسرى على لاعبى الزمالك، وخاصة المدافعين ضرورة تضييق كافة المساحات أمام لاعبو نهضة بركان، ومنعهم من الوصول لعمر صلاح والتسديد على مرماه أو الاحتكاك به.

ويحرس عمر صلاح صاحب الـ21 عامًا، مرمى الزمالك أمام نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل، فى المغرب، وذلك بعد إيقاف محمود جنش للطرد أمام النجم الساحلى فى نصف النهائى، وتعرض عماد السيد للإصابة بكسر فى أحد أصابع يده خلال المشاركة أمام الداخلية، فى الدورى.