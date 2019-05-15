حمدى النقاز يكشف تفاصيل القبض عليه فى الشيخ زايد...

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جدة - عمرو شويل أكد التونسى حمدى النقاز لاعب فريق الزمالك، واقعة التحفظ على سيارته فى أحد الأكمنة الأمنية بالشيخ زايد. وأضاف اللاعب أن أحد الأكمنة الأمنية بمدينة الشيخ زايد تحفظ على سيارته أثناء ذهابه إلى المران. Advertisements وقال اللاعب إنه ينهى الآن إجراءات إخلاء سبيله من القسم للذهاب إلى مران الفريق. وتم اصطحاب اللاعب إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، حيث إن اللاعب كان يستقل سيارة دون لوحات معدنية.

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