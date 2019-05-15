شكرا لقرائتكم حارس الزمالك ممنوع من السواقة قبل نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حذر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى، عمر صلاح حارس المرمى من قيادة السيارات فى الفترة الحالية، لحين الانتهاء من مواجهة نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ملعب الأخير بالمغرب.
ويحرس عمر صلاح، صاحب الـ21 عامًا، مرمى الزمالك أمام نهضة بركان المغربى بعد إيقاف محمود جنش للطرد أمام النجم الساحلى فى نصف النهائى، وتعرض عماد السيد للإصابة بكسر فى أحد أصابع يده خلال المشاركة أمام الداخلية، فى الدورى.
وجاء تحذير الجهاز الفنى ومنع عمر صلاح من قيادة السيارات فى الوقت الحالى، خوفًا من تعرض الحارس لأى حادث، خاصة وأن تركيزه سيكون منصب حاليًا على الإختبار الصعب الذى سيخوضه أمام نهضة بركان، الأمر الذى سيجعل فكره وتركيزه مشتتان، وقد يتسبب ذلك فى تعرضه لأى حادث سير، مما دفعهم لتحذيره ومنعه من القيادة حاليًا.
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