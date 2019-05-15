شكرا لقرائتكم تشكيل الزمالك فى نهائى أفريقيا أمام نهضة بركان.. ألعب بالمضمون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة كريستيان جروس، على مواجهة نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ملعب الأخير، بالقوام الأساسى والتشكيل المضمون، دون إجراء أى تعديلات أو تغييرات فى اللاعبين، حرصًا على عدم حدوث أى مفاجآت قد تصعب من مهمة الفريق الأبيض فى مباراة العودة على ستاد برج العرب، والمقرر لها يوم 26 من الشهر الجارى.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك مواجهة نهضة بركان المغربى بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: عمر صلاح

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الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود الونش - حمدى النقاز

الوسط الدفاعى: طارق حامد – محمود عبد العزيز

الوسط الهجومى: يوسف أوباما - محمود كهربا - أحمد زيزو

الهجوم: عمر السعيد.