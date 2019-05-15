شكرا لقرائتكم جنش يتحول لطبيب نفسى داخل الزمالك.. أعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحول محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، لطبيب نفسى داخل الفريق فى الوقت الحالى، خاصة وإنه لن يشارك أمام نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل، على ملعب الأخير، بسبب إيقافه.

ويحرس عمر صلاح، صاحب الـ21 عامًا، مرمى الزمالك أمام نهضة بركان المغربى بعد إيقاف محمود جنش للطرد أمام النجم الساحلى فى نصف النهائى، وتعرض عماد السيد للإصابة بكسر فى أحد أصابع يده خلال المشاركة أمام الداخلية، فى الدورى.

وقام جنش فى الوقت الحالى بدعم زملائه نفسيًا وتحفيزهم قبل المباراة المرتقبة أمام الفريق المغربى، كما عقد عدة جلسات مع عمر صلاح من أجل منحه الثقة ودعمه نفسيًا ومعنويًا قبل الأختبار الصعب الذى سيواجهه أمام نهضة بركان، خاصة وأن عمر صلاح كان الحارس الثالث للزمالك، ثم شاء القدر أن يكون الحارس الوحيد فى المباراة.