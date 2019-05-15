شكرا لقرائتكم أعمل نفسك مش واخد بالك .. مقلب جمعة فى رمضان "مزيف" خوفا من الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365"، كواليس ظهور صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي، فى إحدى البرامج التليفزيونية خلال شهر رمضان الكريم، دون علم مسئولى القلعة الحمراء.

وبعد إذاعة حلقة صالح جمعة خلال الساعات الماضية، تعرض اللاعب لانتقادات كبيرة من مسئولى النادي الأهلي بسبب تصرفه وتم توجيه اللوم للاعب بعد سفره خارج مصر ووقوعه ضحية فى أحد المقالب التى كادت أن تؤدى لتعرضه للخطر الشديد فى ظل الكدمات التى يتعرض لها ضيف البرنامج.

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وبرر صالح جمعة موقفه بأنه تعرض لخدعة فى بداية الأمر ولكن قبل التصوير مباشرة تم إبلاغه بحقيقة الأمر حتى يتخذ احتياطاته وعدم تعرضه للإصابة وتمت مطالبته بالحفاظ على الهدوء خلال الحلقة وعدم الإنصياع للاستفزازات فضلا عن الحفاظ على قدمه خلال أحداث البرنامج.

الجدير بالذكر أن صالح جمعة بات عنصرا هاما وركيزة أساسية فى كتيبة الأروجويانى مارتن لاسارتى خاصة بعدما استعاد اللاعب مستواه بقوة وبات شبحا يهدد مرمى الخصوم بتمريراته السحرية.