شكرا لقرائتكم الشارقة بطلاً للدوري الإماراتي لأول مرة منذ 23 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توج الشارقة بلقب دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه ولأول مرة منذ موسم 1995-1996، عقب فوزه الثمين والمثير 3 - 2 على ضيفه الوحدة يوم الأربعاء في المرحلة الخامسة والعشرين (قبل الأخيرة) للمسابقة.

وظل الشارقة في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه شباب الأهلي دبي، الذي تغلب 4 - 1 على ضيفه بني ياس.

وحسم الشارقة التتويج باللقب رسميا قبل خوض المرحلة الأخيرة للمسابقة التي يواجه خلالها مضيفه الإمارات.

وفي حالة تساوي الشارقة مع شباب الأهلي في فارق النقاط خلال المرحلة الأخيرة، سوف يحتكم الفريقان إلى فارق المواجهات المباشرة، وفقا للائحة المسابقة، التي ستصب في صالح الشارقة، الذي تغلب على شباب الأهلي 2 - 1 في جولة الذهاب هذا الموسم، و2 - صفر في جولة الإياب.