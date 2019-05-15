شكرا لقرائتكم فابيو ليما: الدوري السعودي يجذبني.. وانتقادات إدواردو غير منطقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف البرازيلي فابيو دي ليما، مهاجم نادي الوصل الإماراتي، أنه كان قريباً من الانتقال إلى النصر السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مشيرا إلى أنه تلقى أيضا عرضاً من الهلال في تلك الفترة.

وقال ليما "25 عاما" في لقاء مع "العربية.نت": الجميع كان يعلم بالمفاوضات التي كانت جارية مع نادي النصر السعودي للانتقال إلى صفوفه، أيضا كان لدي عرض من الهلال في تلك الفترة.

وحول مدى إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي في الفترة المقبلة، لاسيما أنه مرتبط بعقد مع الوصل الإماراتي، ذكر: أريد أن ألعب في الدوري السعودي، لأنه يجذب كل لاعب، خاصة أنه مشوق جدا على كافة المستويات، والجماهير تملأ الملعب وهذا يساعد لاعب كرة القدم لتقديم أفضل ما لديه، واللاعبون يبحثون عن أجواء كرة القدم المتواجدة في السعودية، أعتقد أنني سألعب يوما ما في السعودية، بعد عام أو موسمين أريد أن أكون هناك.

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وأضاف: أنا مرتبط حاليا بعقد مع نادي الوصل، وحتى الآن لم أتلق عرضا رسميا من أي ناد للانتقال إليه في الموسم المقبل، ولكن بعد نهاية الموسم الحالي سأرى ما سيحدث.

وأشار فابيو ليما إلى أنه يحرص على متابعة مباريات الدوري السعودي، كما لديه أصدقاء يلعبون في عدة أندية مختلفة، وأردف: تربطني صداقة قوية مع بيسمارك، مهاجم القادسية وزميله إلتون خوسيه، إلى جانب ثنائي النصر، البرازيليان بيتروس وجوليانو وهما لاعبان من طراز عال جدا.

وذكر أنه يتمنى أن ينتقل صديقه بيسمارك إلى الوصل الإماراتي، ووصفه بأحد أفضل اللاعبين في الدوري السعودي، وزاد: هناك العديد من اللاعبين المميزين في الدوري، وأعتقد أن عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر، سيحسم جائزة أفضل لاعب بعد المعدل التهديفي المميز الذي سجله، لكنني أعتقد أن جوليانو أيضا قدم مستويات مميزة، إلا أن حمدالله ظهر بشكل مثالي.

وشدد ليما على أن الانتقادات الأخيرة التي طالت مواطنه كارلوس إدواردو، بعد تدني مستواه، لا تقلل من قيمة إداوردو وأنه يبقى من الإضافات المميزة في الدوري.