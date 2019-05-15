شكرا لقرائتكم الهلال الأكثر فوزاً خارج أرضه.. والنصر استفاد من "ملعبه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استفاد النصر من المباريات التي أقيمت على ملعبه وساهمت في منحه صدارة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يعتبر الهلال الأكثر فوزا في المواجهات التي لعبت خارج الأرض بالنسبة لجميع أندية المسابقة.

ويتصدر النصر ترتيب الدوري برصيد "67 نقطة" وبفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني "66 نقطة"، ويستضيف النصر فريق الباطن في الجولة الأخيرة، يوم الخميس، فيما يلعب الهلال مع الشباب.

مواجهة النصر والهلال في الدور الثاني

ويعتبر الهلال ثالث الأندية استفادةً من المباريات التي أقيمت على أرضه وبين جماهيره، بعد النصر الذي لعب 14 لقاء وكسب 11 وخسر 3 ولم يعرف طعم التعادل على ملعبه، ويأتي خلفه التعاون الذي فاز في 9 مباريات وتعادل 4 مرات وتذوق الهزيمة في لقاء واحد، بينما حل الهلال ثالثا، بعدما تعادل في 4 مباريات وخسر 2 وانتصر في 8 مواجهات.

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ويمتلك النصر أفضل معدل تهديفي في المسابقة، حيث أحرز 67 هدفا في المباريات الـ 29 التي خاضها الفريق، وحل الهلال ثانيا بالتساوي مع الأهلي بـ "63 هدفا" لكل منهما.

ويمتلك متصدر ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ثاني أقوى خط دفاع في المسابقة، خلف الشباب الذي استقبل 22 هدفا، فيما اهتزت شباك النصر في 26 مناسبة، وجاء الهلال رابعا بـ 31 هدفا في مرماه.

هدف عبدالزراق حمدالله في لقاء النصر أمام الهلال بالدور الأول

وعلى مستوى صراع الهدافين، يتصدر عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر، القائمة بـ "32 هدفا"، في حين يأتي الفرنسي بافيتمبتي غوميز ثالثا بـ " 19 هدفا"، فيما يتواجد ثنائي النصر المغربي نور الدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله في المركزين الأول والثاني كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف، بعدما ساهم أمرابط في صناعة 11 هدفا، ومرر حمدالله 9 تمريرات حاسمة، وجاء رابعا لاعب الهلال، البيروفي أندريه كاريو بعدما ساهم في صناعة 7 أهداف.

وبالرغم من اقتراب لقب الدوري، إلا أن الهلال يعتبر أكثر نادٍ حافظ على صدارة الدوري وذلك في 22 جولة، مقابل 8 أسابيع تمكن النصر من التواجد خلالهم على صدارة قائمة الترتيب، علما بأنهما تشاركا الصدارة في الأسبوع الثالث.