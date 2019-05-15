شكرا لقرائتكم ديربي كاونتي يتأهل إلى نهائي ملحق الترقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حول ديربي كاونتي تأخره إلى فوز 4-2 خارج ملعبه أمام ليدز يونايتد وتفوق في النتيجة الإجمالية 4-3 يوم الأربعاء ليتأهل لنهائي ملحق الترقي للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ضد أستون فيلا.

وبدا أن ليدز، الذي فاز 1-صفر في لقاء الذهاب، في طريقه للتأهل بعد أن تقدم في الدقيقة 24 عبر ستورات دالاس. واستغل ديربي، الذي يقوده المدرب فرانك لامبارد، ارتباك الحارس كيكو كاسيا والمدافع ليام كوبر ليتعادل قبل نهاية الشوط الأول عبر البديل جاك ماريوت الذي سجل في المرمى الخالي في أول لمسة له باللقاء.

وبعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني تقدم ديربي 2-1 بفضل لمسة متقنة من ميسون ماونت بعد تمريرة بارعة من هاري ويلسون الذي أضاف الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 58.

وتمكن ليدز من إدراك التعادل في النتيجة الإجمالية حين سجل دالاس هدفا في الدقيقة 62، وأكمل ليدز اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 78 بعد حصول غياتانو بيراردي على الإنذار الثاني، وحسم ماريوت هدف تأهل ديربي بلمسة حاسمة في الدقيقة 84