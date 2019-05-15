شكرا لقرائتكم أياكس يتوج بطلاً للدوري الهولندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توج أياكس أمستردام ببطولة الدوري الهولندي لكرة القدم للمرة 34 في تاريخه، وذلك بعد فوزه على مضيفه دي غرافشاب 4 -1، في المرحلة الثالثة والثلاثين والأخيرة من المسابقة، والتي شهدت فوز منافسه آيندهوفن على ضيفه هيراكليس 3- 1.

ورفع أياكس رصيده إلى 86 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن آيندهوفن صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد غرافشاب ، الذي سيلعب في ملحق البقاء، عند 29 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وفي مباراة أخرى، فاز فينورد روتردام على مضيفه فورتنا سيتارد 4 -1 ، وفاز إكسلسيور على ألكمار 4 - 2 ، فيما تغلب إمين على ضيفه غرونينغن 1 - صفر، فيما أكتسح أدو دين هاغ ضيفه فيليم تيلبورغ 6-2 .

