غوارديولا يختار أربعة لاعبين لتعزيز صفوف مانشستر سيتي الموسم المقبل

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كشف تقرير إعلامي عن قائمة اللاعبين الذين وضعهم المدرب الإسباني بيب غوارديولا على طاولة إدارة مانشستر سيتي الإنكليزي من اجل البدء في مفاوضاتهم خلال الانتقالات الصيفية المقبلة تمهيداًَ لضمهم في صفوف الفريق الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية بأن غوارديولا حصل على ميزانية قيمتها 200 مليون جنيه استرليني للدخول في سوق الانتقالات الصيفية بهدف تعزيز خياراته الموسم القادم، وذلك لكون إدارة النادي ترغب بأن يكون موسماً تاريخياً من خلال إحراز جميع الألقاب والبطولات المحلية بداية بالدرع الخيرية ونهاية بكأس العالم للأندية.

وضمت قائمة اللاعبين اربعة اسماء يتقدمهم الهولندي ماتيس دي ليخيت لاعب وسط أياكس امستردام، رغم ان التقارير تؤكد قربه من الالتحاق بزميله ومواطنه فرانك دي يونغ في نادي برشلونة الإسباني ، ولكن استخدام غوارديولا لأسلوبه في الإقناع سيكون كفيلاً بتحويل مسار اللاعب إلى مانشستر سيتي.

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كما تضم القائمة اسم الجزائري حسام عوار لاعب وسط نادي أولمبيك ليون الفرنسي ، و الصربي لوكا يوفيتش مهاجم نادي آنتراخت فراكفورت الألماني ، والإسباني رودريغو هيرنانديز كاسكانتي الشهير بـ "رودي" لاعب وسط نادي اتلتيكو مدريد الإسباني.

وبعدما نجح غوارديولا في تحقيق حصيلة هذا الموسم افضل من حصيلة الموسم الماضي، بإحرازه لقب الدوري الممتاز و كأس الرابطة وفي طريقه لإحراز كأس الاتحاد ، مع بلوغه دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا ، فإن ملاك النادي سيجدون في ذلك فرصة لرصد ميزانية أكبر من ميزانية الصيف الماضي ، للقيام بتعاقدات وازنة تساهم في تحقيق موسم تاريخي من البطولات.

ورغم تواجد العديد من النجوم في تشكيلة مانشستر سيتي ، إلا ان المدرب غوارديولا يريد استغلال الانتقالات الصيفية لتعزيزها اكثر حتى يكون بإمكانه تكوين تشكيلتين أساسيتين لتفادي الإصابات و العقوبات التي قد تؤثر على أداء ونتائج الفريق ، على اعتبار انه يستهدف المنافسة على كافة الاستحقاقات المحلية والقارية التي ينتظرها خاصة لقب دوري أبطال أوروبا الذي يُعد هدفاً أساسياً لكافة المنتمين للنادي.