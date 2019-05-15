شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سر الكوردون الكروى للزمالك أمام المرمى فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، على وضع كردون من اللاعبين أمام مرمى الزمالك الذى سيتولى عمر صلاح حراسته، أمام نهضة بركان المغربى فى المباراة التى ستجمعهما الأحد المقبل، على ملعب الأخير بالمغرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة يكشف سر الكوردون الكروى للزمالك أمام المرمى فى المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.