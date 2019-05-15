شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد اليوم الرياضي 15/5/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد اليوم الأربعاء 15/5/2019، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتى جاء فى مقدمتها خضوع عماد السيد حارس مرمى الزمالك، لاختبار طبى، لتحديد مدى إمكانية وجوده على مقاعد البدلاء خلال مواجهة نهضة بركان المغربى.

يخضع اليوم الأربعاء، عماد السيد حارس مرمى الزمالك، لاختبار طبى، لتحديد مدى إمكانية وجوده على مقاعد البدلاء خلال مواجهة نهضة بركان المغربى، يوم الأحد المقبل، على ملعب الأخير فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية.

الأهلى والزمالك يظهران فى اختيار غرف معسكر إنبى لمواجهة الأحمر

فضل الثنائى محمد أشرف روقة وعماد فتحى المعاران من الزمالك لإنبى التواجد فى غرفة وأحدة بمعسكر ألفريق البترولى لمواجهة الأهلى فى المباراة التى ستقام غدا الخميس، على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز.

اتحاد الكرة: استكمال كأس مصر قبل انطلاق الدورى الجديد

قرر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، استكمال بطولة كأس مصر الحإلى قبل إنطلاق الموسم الجديد للدورى 2019 – 2020.

أكد الجهاز الطبى للنادى الأهلى، على جاهزية أيمن أشرف مدافع ألفريق، للمشاركة فى مباراة ألفريق أمام إنبى بالدورى رغم إصابته الأخيرة فى الأنف.

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قرر مسئولو نادى وادى دجلة، تعليق ملف المفأوضات مع اليونانى تاكيس جونيس المدير ألفنى للفريق الكروى الأول، لحين حسم دجلة الإستمرار فى مسابقة الدورى الممتاز.

يعد ألفنان الكبير نبيل الحلفأوى، وأحدا من أكثر النجوم تعلقا وحبا وانتماء للنادى الأهلى، حيث يمتلك جمهورا عريضا على "تويتر"، يتفاعل معهم الحلفأوى بشكل يومى، لا سيما إذا كان هذا التفاعل "كوريا"، وفى الأيام التى تشهد مباريات مهمة.

اتحاد الكرة يقرر مشاركة الصفقات الجديدة فى " استكمال " كأس مصر

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة مشاركة الصفقات الجديدة للأندية فى كأس مصر والتى سيتم إستكمال مبارياتها قبل انطلاق الموسم الجديد للدورى 2019 – 2020.

"تثبيت وعلاج وحقن وجرعات" مشاهد تلخص استعدادات الأهلى لمواجهة إنبى