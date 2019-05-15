سوبر كورة.. حكاية 6 "معلمين" بالدورى الممتاز اختفوا فى ظل المظاليم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل هيمنة وسيطرة قطبي الكرة المصرية على الساحة الرياضية باتت بعض الأندية عالقة بالأذهان والذاكرة، أندية نجحت في كسب وتعاطف الجماهير معها، وجاءت فرق عديدة منها ذاقت طعم المجد للحظات، ةفى هذا الصدد يروى لكم "سوبر كورة" ملامح عن بعض الأندية العريقة التى اختفت عن الأضواء والشهرة. لمتابعغة التقرير ومعرفة الأندية العريقة اضغط هنا..

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