شكرا لقرائتكم خبر عن أجاى يغادر مران الأهلى مصاباً قبل مواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر جونيور أجايي لاعب الأهلى مران الفريق مساء اليوم، الأربعاء، متأثرًا بإصابته بشد عضلي خلال مشاركته في التقسيمة الفنية.

وخرج أجاي رفقة خالد محمود، طبيب الفريق، من أجل الخضوع للفحص الطبي في عيادة ملعب التتش، ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في العاشرة مساء غدٍ، الخميس، علي استاد بتروسبورت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الـ30 بمسابقة الدوري الممتاز.