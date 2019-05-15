"الكورة فى ملعبك" الشاطر : الزمالك جابنى لكيد الأهلى ومفيش فتنة بالقناة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل إسلام الشاطر نجم الكرة المصرية السابق، وأحد أبرز مذيعي قناة النادي الأهلي فى الوقت الحالى، ضيفا فى الحلقة الحادية عشر من برنامج الكورة فى ملعبك المذاع عبر سوبر كورة للحديث عن الجانب الاجتماعي فى حياته وأبرز المطبات فى مشواره الحافل بالإنجازات. لمشاهدة الحلقة كاملة اضغط هنا..

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