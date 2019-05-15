صور.. مجلس الجبلاية وأعضاء الجمعية العمومية فى افطار الشامي بالمحلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم محمود الشامي رئيس لجنة الأندية المحترفة افطار جماعي لاعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، واعضاء الجمعية العمومية للجبلاية، وذلك بنادي بلدية المحلة. وشهد حفل الافطار حضور أحمد شويير نائب رئيس الاتحاد، ومحمد أبوالوفا وكرم كردي ودينا الرفاعي وخالد لطيف وسيف زاهر ومجدي عبد الغني اعضاء مجلس الإدارة، بالأضافة لاكثر من 200 رئيس نادي من اعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة. Advertisements ونظم الشامي لقاء مفتوح بين اعضاء اتحاد الكرة واعضاء الجمعية العمومية وذلك لمناقشة المشكلات التي تمر بها الكرة المصرية.

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