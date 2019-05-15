سوبر كورة.. لماذا يخشى الأهلى من انتقال هؤلاء الـ5 إلى الزمالك؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتخوف مسئولو الأهلي من حدوث تعاون مشترك بين إدارتي ناديي الزمالك وبيراميدز فى الانتقالات الصيفية القادمة، وعلي ضوء هذا التعاون يحدث تبادل لاعبين من الجانبين، بحيث ينضم لاعبين من الفريق الأبيض إلى النادى المملوك لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية أو العكس، فى ظل العلاقات الطيبة التي تربط بين إدارة الناديين حالياً.

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